Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı. İşte 11 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin güncel sonuçları paylaşıldı.
Yayımlanan rapora göre, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kurum yetkilileri, bu illerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışına karşı uyarılarda bulundu.
Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
SAĞANAK HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?
Ülke genelindeki bölgesel hava tahminlerine bakıldığında, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinin günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçireceği tahmin ediliyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Samsun ve Sinop illerinin iç kesimlerinde de benzer yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin geriye kalan diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
Yağışların etkisini gösterdiği kesimler de dahil olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Rüzgarın ise ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge 11 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı ile gece geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.