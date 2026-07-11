Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı. İşte 11 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin güncel sonuçları paylaşıldı.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 2

Yayımlanan rapora göre, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kurum yetkilileri, bu illerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışına karşı uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 3

Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 4

SAĞANAK HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?

Ülke genelindeki bölgesel hava tahminlerine bakıldığında, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinin günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçireceği tahmin ediliyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 5

Samsun ve Sinop illerinin iç kesimlerinde de benzer yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin geriye kalan diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 6

Yağışların etkisini gösterdiği kesimler de dahil olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Rüzgarın ise ülke genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 7

İşte bölge bölge 11 Temmuz Cumartesi güncel hava durumu raporu...

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 8

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 9

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 16

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı ile gece geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hangi bölgelerde sağanak yağış ve sel tehlikesi var? - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

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Hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü