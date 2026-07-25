Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu