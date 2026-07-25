Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunarak olası sel tehlikelerine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu ciddi bir değişime giriyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği belirtilirken; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinde de yağışlı bir sistem etkili olacak. Yurdun geri kalan kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçecek.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, 25 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Sıcaklık düşüşüne kuvvetli rüzgarlar da eşlik edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu ve zamanla doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak Orta Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Marmara'da rüzgar kuzeyli yönlerden yer yer saatte 50-70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esecek.
GÜNEYDOĞU'YA TOZ TAŞINIMI GELİYOR
Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde hafif toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Havada asılı kalacak toz partikülleri sebebiyle hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği ve ulaşımlarda aksamalar meydana gelebileceği bildirilerek, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu ve bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batısı parçalı diğer yerler az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık geçecek.
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7,; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m doğusu öğle 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdandan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 Görüş: İyi.