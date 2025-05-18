Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Yeni haftada birçok ilde sağanak yağış etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Hafta başında hava sıcaklıklarında düşüş, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor.
MGM’nin değerlendirmelerine göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara'nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Kuzey bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgar
Rüzgarın; Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Toz taşınımı uyarısı
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da toz taşınımı öngörülüyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalmaya neden olabilir. MGM, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
bölge bölge hava durumu ve iller:
Marmara Bölgesi:
Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim. Yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve batılı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 14°C / 23°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Edirne: 11°C / 22°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak
İstanbul: 13°C / 18°C – Sabah saatlerinden itibaren sağanak
Kırklareli: 10°C / 20°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak
Ege Bölgesi:
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerde sağanak geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde güney ve batı yönlü kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 10°C / 22°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak
Denizli: 14°C / 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 17°C / 26°C – Sabah saatlerinde sağanak
Muğla: 11°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi:
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. Pazar günü öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
Adana: 18°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 18°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C / 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 11°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi:
Kuzeybatı ve doğusunda yerel sağanaklar etkili olacak. Rüzgar; güney ve doğuda güneyli, kuzeybatıda kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek.
Ankara: 12°C / 23°C – Öğleden sonra sağanak
Eskişehir: 12°C / 23°C – Öğleden sonra sağanak
Konya: 13°C / 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Nevşehir: 14°C / 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz:
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bolu: 10°C / 18°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Kastamonu: 9°C / 21°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Sinop: 13°C / 20°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Zonguldak: 13°C / 17°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz:
Aralıklı sağanaklar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Amasya: 12°C / 27°C – Öğleden sonra sağanak
Artvin: 15°C / 24°C – Öğleden sonra sağanak
Samsun: 14°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak
Trabzon: 15°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak
Doğu Anadolu:
Kuzey kesimlerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Erzurum: 7°C / 22°C – Öğleden sonra sağanak
Kars: 6°C / 21°C – Öğleden sonra sağanak
Malatya: 16°C / 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 7°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu:
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 15°C / 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 18°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 22°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 16°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu