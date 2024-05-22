Meteoroloji'den peşpeşe yağış ve fırtına uyarısı! İşte etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan son dakika duyurusunda bazı bölgeler için yağış ve fırtıan uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü yağışlar görülecek. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada ise Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedecek.