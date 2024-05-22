Meteoroloji'den peşpeşe yağış ve fırtına uyarısı! İşte etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için son dakika yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Peki hangi bölgelerde yağış ve fırtına etkili olacak? Meteoroloji'den hangi bölgeler için uyarı geldi? İşte detaylar...

Meteoroloji'den peşpeşe yağış ve fırtına uyarısı! İşte etkili olacağı bölgeler
Editör: Yasin Kerim Aşan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan son dakika duyurusunda bazı bölgeler için yağış ve fırtıan uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü yağışlar görülecek. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada ise Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere 750 TL!Faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere 750 TL!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # Hava durumu
Çok Okunanlar
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu!
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Müjde Uzman'a ne oldu? Tükenmişlik sendromu nedir?
Seferberlik yönetmeliği nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Seferberlik yönetmeliği nedir? Hangi durumlarda ilan edilir?
Meteorolijiden uyarılar devam ediyor: 22 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolijiden uyarılar devam ediyor: 22 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Öne Çıkanlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kum ilindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kum ilindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir? İşte kahraman Türk kadını: 69 yıl önce bugün hayatını kaybetti, Nene Hatun kimdir?