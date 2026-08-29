Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı