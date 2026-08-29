Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümü için sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. İşte bölge bölge hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler yayımlandı. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer tüm bölgelerde normallerin altına indi.
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında kalan İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Şırnak haricindeki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ile batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Geriye kalan diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim.
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde ise yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli bir hal alacak.
Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde metrekareye 25-60 kilogram arası kuvvetli yağış düşeceği hesaplandı. Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için ise metrekareye 51-100 kilogram arası çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmini yapıldı. Söz konusu yağışlı sistemin 30.08.2026 (Pazar) günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, beklenen bu kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
SAATTE 90 KM HIZINDA FIRTINA ALARMI
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) rüzgar bekleniyor. Antalya çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın hızı yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) seviyesine çıkacak.
Güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgar; Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olmaya başladı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda ise durum daha şiddetli. Bu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörüldü. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı önlem alınması istendi.
GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI TEHLİKESİ
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları toz taşınımı kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İşte bölge bölge hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların, Tokat'ın kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer şiddetli olmak üzere, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.