banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Meteorolojiden sağanak uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün (18 Aralık Pazartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden sağanak uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah  saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve  akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.

Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Ankara'da bugün (18.12.2017 Pazartesi) sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenerek yer yer etkili olacağı (15-25 mm/metrekare) tahmin ediliyor. 

Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (Akşam trafiğinde aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #meteoroloji #mgm
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TGB İzmir yeni başkanını seçti
Sonraki Haber
PTT'den HGS'lere kartla otomatik ödeme talimatı verilebilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.