Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün (18 Aralık Pazartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.



Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:



Ankara'da bugün (18.12.2017 Pazartesi) sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenerek yer yer etkili olacağı (15-25 mm/metrekare) tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (Akşam trafiğinde aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ulusal.com.tr