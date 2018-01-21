Meteorooji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul ,Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi)sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, geçtiğimiz günlerde İstanbul kar yağışı için tarih vermişti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ocak hava durumu tahminleri...

Yağışların; Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi)sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile, İstanbul , Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDIRNE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor Rüzgarın; güney yönlerden Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



DENIZLI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MUGLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kıyıların kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Batısının parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 13°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 13°C

Parçalı bulutlu



MERSIN °C, 15°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu



CANKIRI °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu



KONYA °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu



KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



SANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) gece batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) yer yer 9 (90 km/sa) gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m öğleden sonra güneyi 4,0 ila 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam doğusu 7 ila 9 (75-90 km/sa) gece 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) doğusu 8 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga:2,0 ila 3,0m akşam batısı 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.