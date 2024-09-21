Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Etkili olacağı yerler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların doğu ve güneydeki kentlerde etkili olacağı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Etkili olacağı yerler açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahminini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun doğusundaki ve güneyindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Buna göre, sağanağın bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Gaziantep çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batı kesimleri, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Etkili olacağı yerler açıklandı - Resim : 1

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Malatya'nın ve Elazığ'ın güneyi, Şanlıurfa'nın ve Siirt'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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