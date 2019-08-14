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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı geldi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

İç Ege, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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