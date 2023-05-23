Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA

Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (23.05.2023 Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.