Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...

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Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm - Resim: 1 1 5

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 10 ilde fırtına ve 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...

Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm - Resim: 2 2 5

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA

Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (23.05.2023 Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm - Resim: 3 3 5

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 17 kente turuncu alarm - Resim: 4 4 5

ANKARA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.