Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 1

Yurt genelinde sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürürken; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 2

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA TAHMİNLERİ

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 3

Marmara Bölgesi Parçalı ve az bulutlu:

İstanbul: 22°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 20°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 4

Çanakkale: 21°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 19°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 5

Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu:

İzmir: 23°C - 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 25°C - 40°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 6

Muğla: 22°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 18°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı:

Adana: 25°C - 36°C (Kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanaklı)
Antalya: 26°C - 35°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 8

Burdur: 21°C - 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 26°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri kısa süreli yerel sağanaklı:

Ankara: 19°C - 33°C (Kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanaklı)
Eskişehir: 19°C - 35°C (Kuzeydoğu çevreleri yerel sağanaklı)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 10

Konya: 21°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 15°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 11

Karadeniz Bölgesi Batı Karadeniz parçalı bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri yerel sağanaklı:

Trabzon: 23°C - 27°C (İç kesimleri yerel sağanaklı)
Rize: 22°C - 28°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 12

Samsun: 21°C - 29°C (Parçalı bulutlu)
Bolu: 15°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 13

Doğu Anadolu Bölgesi Kuzey ve doğu kesimleri öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanaklı (Güneydoğusunda 40-60 km/sa kuvvetli rüzgar bekleniyor):

Erzurum: 13°C - 27°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Kars: 12°C - 28°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 14

Malatya: 19°C - 34°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Van: 15°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 15

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa):

Diyarbakır: 20°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 25°C - 39°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu - Resim: 16

Gaziantep: 23°C - 36°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 25°C - 34°C (Az bulutlu ve açık)

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sağanak yağış Hava durumu