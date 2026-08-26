Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürürken; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi Parçalı ve az bulutlu:
İstanbul: 22°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 20°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 21°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 19°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu:
İzmir: 23°C - 35°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 25°C - 40°C (Parçalı ve az bulutlu)
Muğla: 22°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 18°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Akdeniz Bölgesi Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı:
Adana: 25°C - 36°C (Kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanaklı)
Antalya: 26°C - 35°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 21°C - 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 26°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri kısa süreli yerel sağanaklı:
Ankara: 19°C - 33°C (Kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanaklı)
Eskişehir: 19°C - 35°C (Kuzeydoğu çevreleri yerel sağanaklı)
Konya: 21°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 15°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Karadeniz Bölgesi Batı Karadeniz parçalı bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri yerel sağanaklı:
Trabzon: 23°C - 27°C (İç kesimleri yerel sağanaklı)
Rize: 22°C - 28°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)
Samsun: 21°C - 29°C (Parçalı bulutlu)
Bolu: 15°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Doğu Anadolu Bölgesi Kuzey ve doğu kesimleri öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanaklı (Güneydoğusunda 40-60 km/sa kuvvetli rüzgar bekleniyor):
Erzurum: 13°C - 27°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Kars: 12°C - 28°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Malatya: 19°C - 34°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Van: 15°C - 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa):
Diyarbakır: 20°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 25°C - 39°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 23°C - 36°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 25°C - 34°C (Az bulutlu ve açık)