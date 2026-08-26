Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı: Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte il il 26 Ağustos sıcaklık tablosu

Yurt genelinde sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürürken; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ise Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.