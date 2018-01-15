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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! (15 Ocak Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ocak Pazartesi günü hava durumu değerlendirmesine göre; Başkent Ankara parçalı ve çok bulutlu, İstanbul parçalı bulutlu ve İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İl il 15 Ocak Pazartesi hava durumu haberimizde

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! (15 Ocak Pazartesi hava durumu)

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDIRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANISA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan, batısı akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu; gece saatlerinde batısı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısı 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Etiketler; #istanbul hava durumu #izmir hava durumu #ankara hava durumu #meteoroloji #sağanak yağış #kar yağışı
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