Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ocak Pazartesi günü hava durumu değerlendirmesine göre; Başkent Ankara parçalı ve çok bulutlu, İstanbul parçalı bulutlu ve İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İl il 15 Ocak Pazartesi hava durumu haberimizde

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



EDIRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı



MANISA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



UŞAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



MERSİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



CANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı



DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu



SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu



ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



BAYBURT °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu



TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



HAKKARİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu



SANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu



SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan, batısı akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu; gece saatlerinde batısı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısı 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.