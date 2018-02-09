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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak)

Hafta sonu planlarını şekillendirmeye başlayanlar için hava durumu haberleri büyük önem taşıyor. Meteoroloji'nin yeni tahminlerine göre hafta sonu yurdun önemli bölümünü yağmur bekliyor. Bugün (9 Şubat Cuma hava durumu) sadece Karadeniz'in doğusunda etkili olacak yağışlar yarın yurdun batı kesimlerini de etkileyecek. Pazar günü ise İstanbul dahil yurdun batı kesimlerinin tamamında yoğun yağışlar bekleniyor. (10 Şubat Cumartesi hava durumu)

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak)

Yurdun birçok yerinde etkisini kuvvetlendirecek olan yağmur özellikle pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları da düşmeye başlayacak bugün İstanbul’da 13 derece civarında hissedilen hava sıcaklıkları pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasına doğru soğuk hava etkisini artıracak.

HAFTA SONU SOĞUK VE YOĞUN YAĞMUR GELİYOR

Yer yer yağmurlu geçen haftanın son günlerinde yağış etikisini artıracak ve hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli 11

İstanbul: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde puslu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

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