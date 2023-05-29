Meteoroloji'den 28 kente uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 28 ilimizde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 28 ilde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
GÜNEYDOĞU KESİMLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT
Güneydoğu kesimlerde bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Halen Batı Akdeniz’ de devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Salı) akşam saatleri kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YARINA DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir’in doğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010264y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010263y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070259e