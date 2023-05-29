Meteoroloji'den 28 kente uyarı

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Halen Batı Akdeniz’ de devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Salı) akşam saatleri kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.