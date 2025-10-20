Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! İşte bölge bölge hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışı görülecek. Uzmanlar, sel, su baskını,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.

Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; ancak bazı bölgelerde yağmur, sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

Tahminlere göre;

Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU YAĞIŞ ALARMI

MGM’nin uyarısına göre, Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, Artvin ve Samsun çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olacak.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu bir hava bekleniyor.
Sabah saatlerinde Bursa ve Balıkesir çevrelerinde pus ve sis görülebilir.

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Bursa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Ege’nin güneyi yağışlı bir güne hazırlanıyor.
Sabah saatlerinde Kuzey Ege’de sis beklenirken, İzmir, Denizli ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek.

İzmir: 22°C – Öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yağışlı, gece il geneli sağanak
Denizli: 21°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Muğla: 21°C – Aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 28°C – Öğle saatlerinde sağanak
Antalya: 27°C – İç kesimlerde sağanak
Hatay: 26°C – Aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak.
Eskişehir ve Karaman dışında birçok ilde sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 17°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Çankırı: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
Eskişehir: 17°C – Parçalı bulutlu

KARADENİZ

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karlay karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.

Sinop: 17°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Samsun: 15°C – Parçalı bulutlu, yer yer yağışlı
Rize: 18°C – Aralıklı sağanak, sabah saatlerinde kuvvetli
Amasya: 17°C – Sabah saatlerinde sağanak

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Bitlis ve Şırnak çevrelerinde ise yağışlar zaman zaman etkili olacak.

Erzurum: 11°C – Yağmur, yükseklerde kar
Kars: 16°C – Öğleden sonra yağış, yükseklerde karla karışık yağmur
Malatya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Sadece Siirt çevrelerinde yağmur öngörülüyor.

Diyarbakır: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 25°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 22°C – Parçalı bulutlu
Siirt: 23°C – Yağmurlu

