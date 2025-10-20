Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! İşte bölge bölge hava durumu raporu

MARMARA

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu bir hava bekleniyor.

Sabah saatlerinde Bursa ve Balıkesir çevrelerinde pus ve sis görülebilir.

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Bursa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı ve az bulutlu