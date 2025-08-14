Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı: 14 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayarak İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Manisa, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
Hava sıcaklıkları güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı:
Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın zaman zaman kısa süreli fırtına hızına ulaşabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bölgelere Göre Hava Durumu (14 Ağustos)
Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu.
İstanbul 30°C ☀️
Balıkesir 34°C 🌤️
Çanakkale 32°C 🌤️
Edirne 34°C 🌤️
Ege: Az bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında fırtına riski var.
İzmir 36°C 🔥
Muğla 38°C 🔥
Denizli 40°C ♨️
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
Adana 42°C ♨️
Antalya 38°C 🔥
Hatay 38°C 🔥
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Ankara 36°C 🔥
Konya 37°C 🔥
Eskişehir 38°C 🔥
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Erzurum 31°C 🌤️
Malatya 37°C 🔥
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 40°C’nin üzerinde.
Diyarbakır 42°C ♨️
Gaziantep 41°C ♨️