Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı: 14 Ağustos il il hava durumu

Yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.

Hava sıcaklıkları güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.