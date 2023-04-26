İstanbullular bu geceye dikkat: Valilikten uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği duyuruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 16 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Aydın, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Yalova'nın bulunduğu uyarıda kuvvetli yağış beklenildiği açıklandı.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA'NIN DOĞUSUNA DA UYARI
Öte yandan Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) için de uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak yağış beklenildiğinden vatandaşların su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI
Bu akşam saat 22.00 ile yarın akşam saat 21.00 arasında beklenilen kuvvetli yağış için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış için uyardı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.