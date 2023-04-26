İstanbullular bu geceye dikkat: Valilikten uyarı geldi!

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

Bu akşam saat 22.00 ile yarın akşam saat 21.00 arasında beklenilen kuvvetli yağış için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbulluları kuvvetli sağanak yağış için uyardı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.