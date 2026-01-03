Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil 24 ilde fırtına ve buzlanma bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2026 tarihli raporunda İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Raporda kuvvetli fırtına, yoğun yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yeni verilere göre; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu toplam 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ülke genelinde sert hava koşulları etkisini gösterirken, batı kesimlerde fırtına, iç ve doğu kesimlerde ise don ve çığ riski dikkat çekiyor.
Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar hızının saatte 60-80 kilometreyi, Batı ve Orta Karadeniz'de ise 50-70 kilometreyi bulması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA:
Bölge genelinde güney ve güneybatı yönlü fırtına (60-80 km/saat) etkili olacak. Batı kesimler ile Yalova ve Bursa çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli seyredecek.
Bursa: -1°C, 14°C (Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)
Çanakkale: 8°C, 17°C (Sabah saatlerinde kuvvetli yağışlı)
İstanbul: 7°C, 15°C (Yağmur ve sağanak yağışlı)
Kırklareli: 2°C, 13°C (Yağmur ve sağanak yağışlı)
EGE:
Kıyı Ege, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuzey Ege kıyılarında fırtına (60-80 km/saat) uyarısı yapıldı.
Afyonkarahisar: -9°C, 5°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Denizli: 0°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İzmir: 4°C, 12°C (Kuvvetli yağışlı)
Muğla: 0°C, 8°C (Öğle saatlerinde yağmurlu)
AKDENİZ:
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
Adana: -1°C, 12°C
Antalya: 5°C, 14°C
Hatay: -3°C, 7°C
Isparta: -3°C, 7°C
İÇ ANADOLU:
Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Ankara: -10°C, 4°C
Eskişehir: -9°C, 4°C
Kayseri: -15°C, 0°C
Konya: -7°C, 8°C
BATI KARADENİZ:
Rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta yağmur; Karabük ve Kastamonu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Bolu: -13°C, 6°C
Düzce: -4°C, 7°C
Sinop: 1°C, 14°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
Zonguldak: 0°C, 12°C (Öğle saatlerinde yağmurlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Orta Karadeniz'de rüzgarın fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: -11°C, 1°C
Rize: -3°C, 10°C
Samsun: 1°C, 10°C
Trabzon: -1°C, 10°C
DOĞU ANADOLU:
Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi sürüyor. Gece saatlerinde Şırnak çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Şiddetli soğuklar ve don olayı etkili olacak.
Erzurum: -20°C, -9°C
Kars: -23°C, -8°C
Malatya: -14°C, -2°C
Van: -11°C, -1°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde buzlanma ve don, kuzey kesimlerde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Batman: -12°C, -3°C
Diyarbakır: -13°C, -2°C
Gaziantep: -8°C, 6°C
Mardin: -6°C, 1°C