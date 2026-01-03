Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil 24 ilde fırtına ve buzlanma bekleniyor

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.