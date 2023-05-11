Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı

İŞTE YARINA KADAR YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli’nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.