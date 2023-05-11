Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ve denizde fırtına bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, fırtına, gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli yaşığ bekleniyor. İşte il il detaylar...
2 GÜN SÜRECEK FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (11.05.2023 Perşembe) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
O İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR! METEOROLOJİ, SEL BASKININA KARŞI UYARDI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde yarın (Perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE YARINA KADAR YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli’nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.