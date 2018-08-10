Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde sabah saatlerine kadar gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak ​

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarına göre, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin merkez, Hopa ve Borçka ilçelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışlar görüleceği bildirildi. Sağanak yağışlar nedeniyle metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış bırakacağı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesi olabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Doğuda 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Tunceli'de 18, Erzincan'da 14, Ağrı'da 12, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 32, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.