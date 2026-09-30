Meteoroloji'den son dakika alarmı: İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle bazı bölgeler için kritik uyarılarda bulundu:

Kuvvetli Yağış: Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.