Meteoroloji'den son dakika alarmı: İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle bazı bölgeler için kritik uyarılarda bulundu:
Kuvvetli Yağış: Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kısa Süreli Fırtına: Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (saatte 40 ila 70 kilometre hızla) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Olumsuzluklara Karşı Dikkat: Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
İSTANBUL: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde Anadolu yakasının doğu kesimlerinde kuvvetli).
BURSA: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli).
ÇANAKKALE: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli).
KOCAELİ: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde kuvvetli).
EGE BÖLGESİ
İZMİR: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AFYONKARAHİSAR: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
UŞAK: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Perşembe gece saatlerinde kuvvetli).
ANTALYA: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Perşembe gece saatlerinde kuvvetli).
ISPARTA: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
NEVŞEHİR: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DÜZCE: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde kuvvetli).
ZONGULDAK: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
AMASYA: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde kuvvetli).
SAMSUN: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde kuvvetli).
TRABZON: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde kuvvetli).
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve perşembe gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, perşembe gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, perşembe gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, perşembe gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.