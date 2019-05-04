Türkiye genelinin hava durumunun günlük tahminlerini yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için son dakika uyarısı yayımladı. Milyonlarca İstanbullu havanını güzel olmasını fırsat bilip park, bahçe ve sahiller akın ediyor. Fakat tam bu noktada Meteorolojinin kritik bir uyarısı var. Bu kapsamda yağış uyarısı yapan Meteoroloji, İstanbul için son dakika bilgilerini paylaştı. Meteoroloji, hava durumu konusunda birçok il için gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekerken, ani sel, su baskını, rüzgar, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma risklerine karşı uyarıda bulundu. İşte, 4 Mayıs 2019 Cumartesi için İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün bol güneşli,hafif rüzgarlı,sıcaklığın 21-22 dereceye kadar yükseleceği güzel bir hava var. Akşam saatlerine kadar herhangi bir yağış beklentisi yok fakat akşam saatlerinden sonra bulutlanmanın artmasıyla birlikte bazı semtlerde çisenti şeklinde hafif yağmur görülebilir.



Yarın ise sabah ve öğle saatlerinde güneşli ve açık bir hava olacak olsa da,öğleden sonra (14:00'ten sonra) kısa süreli ve lokal gökgürültülü sağanak yağış beklenyor. yarın hava 23-24 derece civarında biraz daha sıcak bir hava olacağı öngörülüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.



"KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra batısı ile gece İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi zamanla bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ISPARTA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu



BAYBURT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu



VAN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerine kadar 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, öğle saatlerine kadar yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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