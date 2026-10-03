Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 20 İL

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 3

Meteoroloji'nin uyarı listesinde yer alan ve Pazar günü yağış alması beklenen şehirler şunlardır:

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 4

Muğla

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 5

Denizli

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 6

Burdur

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 7

Antalya

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 8

Isparta

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 9

Konya

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 10

Karaman

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 11

Mersin

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 12

Adana

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 13

Niğde

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 14

Aksaray

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 15

Kayseri

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 16

Sivas

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 17

Kilis

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 18

Hatay

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 19

Osmaniye

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 20

Kahramanmaraş

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 21

Adıyaman

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 22

Malatya

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 23

Gaziantep

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 24

Uzmanlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! - Resim: 25
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