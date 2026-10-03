Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Uzmanlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.