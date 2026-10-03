Meteoroloji'den son dakika hava raporu: Yarın 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 20 İL
Meteoroloji'nin uyarı listesinde yer alan ve Pazar günü yağış alması beklenen şehirler şunlardır:
Muğla
Denizli
Burdur
Antalya
Isparta
Konya
Karaman
Mersin
Adana
Niğde
Aksaray
Kayseri
Sivas
Kilis
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Adıyaman
Malatya
Gaziantep
Uzmanlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.