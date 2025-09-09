Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı: 9 Eylül hava durumu il il açıklandı

BUGÜN (9 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK? 🌦️

Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz’in batısı, Antalya’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatı ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.





