Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı: 9 Eylül hava durumu il il açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu İstanbul ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların ardından, yeni hafta için de uyarı yapıldı. Bugün özellikle Trakya ve İstanbul’un kuzey kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN (9 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK? 🌦️
Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz’in batısı, Antalya’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatı ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Diğer yerlerde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
MARMARA 🌧️
İstanbul 19°C, 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı.
Bursa 16°C, 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Çanakkale 18°C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu.
Edirne 16°C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu.
EGE ☀️
İzmir 20°C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu.
Denizli 18°C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu.
Muğla 14°C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar 12°C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ ⛈️
Antalya 23°C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam sağanak yağışlı.
Adana 23°C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay 23°C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı.
Burdur 15°C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İÇ ANADOLU 🌩️
Ankara 13°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu sağanak yağışlı.
Konya 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
Nevşehir 12°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı.
Eskişehir 11°C, 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
BATI KARADENİZ 🌧️
Bolu 11°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Düzce 14°C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak 17°C, 25°C – Yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Sinop 19°C, 29°C – Bugün ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ 🌧️
Samsun 19°C, 28°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon 21°C, 25°C – Sağanak yağışlı.
Amasya 15°C, 28°C – Aralıklı sağanak yağışlı.
Artvin 16°C, 23°C – Yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU ⛅
Erzurum 9°C, 26°C – Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın sağanak yağışlı.
Kars 8°C, 27°C – Parçalı bulutlu.
Malatya 17°C, 30°C – Kuzey ve batısı yarın sağanak yağışlı.
Van 12°C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU ☀️
Diyarbakır 17°C, 35°C – Az bulutlu ve açık.
Gaziantep 19°C, 32°C – Az bulutlu ve açık.
Mardin 21°C, 30°C – Az bulutlu ve açık.
Siirt 23°C, 34°C – Az bulutlu ve açık.