Ülkemizin kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ULAŞIMA SİS ENGELİ
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle booğazda gemi trafiği çift traraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI İÇİN TIKLAYIN
19 NİSAN 2018 PERŞEMBE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakası'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EDİRNE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve zamanla Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ORDU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakası sağanak yağışlı geçecek. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle booğazda gemi trafiği çift traraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Ülkemizin kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.