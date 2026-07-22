Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 22 Temmuz 2026 yağış raporu açıklandı! Bu illere dikkat

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 34°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Bursa: 36°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



