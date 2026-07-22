Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 22 Temmuz 2026 yağış raporu açıklandı! Bu illere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olmasını bekliyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 34°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 36°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Çanakkale: 36°C (Parçalı zamanla çok bulutlu)
Kırklareli: 34°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor)
EGE BÖLGESİ
Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçecek.
İzmir: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 40°C (Parçalı ve az bulutlu)
Denizli: 38°C (Parçalı ve az bulutlu)
Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ
Batısı parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 44°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 30°C (Parçalı bulutlu)
Trabzon: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 29°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 28°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 36°C (Az bulutlu)
Van: 30°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 42°C (Az bulutlu ve açık)