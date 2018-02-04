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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! (4 Şubat Pazar İstanbul hava durumu)

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra sağanak yağmur beklenirken yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. 4 Şubat Pazar İstanbul hava durumu şöyle..

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! (4 Şubat Pazar İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb...) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması(20-51 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(su baskını, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

TOKAT °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GAZIANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına, Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s) zamanla 3 la 5 , doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) , akşam batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı ile zamanla Doğu Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, 6 ila 8 (50-75km/s), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/s), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m.Görüş: orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul hava durumu #ankara hava durumu #meteoroloji #mgm
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