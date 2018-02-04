Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb...) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması(20-51 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(su baskını, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MANISA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSIN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
TOKAT °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
GAZIANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına, Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s) zamanla 3 la 5 , doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) , akşam batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı ile zamanla Doğu Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/s), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, 6 ila 8 (50-75km/s), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/s), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m.Görüş: orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
ulusal.com.tr
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra sağanak yağmur beklenirken yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor. 4 Şubat Pazar İstanbul hava durumu şöyle..
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.