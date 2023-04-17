Son dakika: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, yağışları etkili olacağını, bu nedenle sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerektiğini uyardı.

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Son dakika: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1 1 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda, 18 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava tahminleri yer aldı. 

Son dakika: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2 2 3

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.04.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3 3 3

DOĞU KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr