Son dakika: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, yağışları etkili olacağını, bu nedenle sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerektiğini uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda, 18 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava tahminleri yer aldı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.04.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr