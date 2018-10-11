TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Meteorolojiden son dakika uyarısı: İş çıkışına dikkat

Meteoroloji Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü yağış için İstanbul Kırklareli ve Tekirdağ için uyarıda bulundu

Meteorolojiden son dakika uyarısı: İş çıkışına dikkat

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca vatandaşları ani sel su baskınları ve yıldırımlara karşı da uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu #uyarı #istanbul #Tekirdağ #kırklareli #sağanak yağmur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.