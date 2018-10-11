Meteoroloji Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü yağış için İstanbul Kırklareli ve Tekirdağ için uyarıda bulundu

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji ayrıca vatandaşları ani sel su baskınları ve yıldırımlara karşı da uyardı.



Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:



Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır.



ulusal.com.tr