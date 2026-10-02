Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!

BÖLGESEL RAPORLAR VE İL MERKEZLERİ

Marmara Bölgesi: Bölge genelinin (Edirne hariç) parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu ile Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor).

Bursa: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



