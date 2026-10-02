Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Ekim 2026 tarihli güncel hava durumu raporu yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Ekim 2026 tarihli güncel hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENEN BÖLGELER
Yağış Alarmı: Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı çevrelerde yağış geçişleri öngörülüyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına: Rüzgârın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI VERİLEN 13 İL
Meteorolojik uyarı haritasına ve verilere göre sarı kodla uyarılan iller şunlardır:
Adana
Balıkesir
Çanakkale
Hatay
İstanbul
Kahramanmaraş
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Mersin
Osmaniye
Sinop
Tekirdağ
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGESEL RAPORLAR VE İL MERKEZLERİ
Marmara Bölgesi: Bölge genelinin (Edirne hariç) parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu ile Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor).
Bursa: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (doğusunda yerel kuvvetli).
Kocaeli: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (batısında yerel kuvvetli).
Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği öngörülüyor.
İzmir: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Manisa: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Uşak: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli).
Hatay: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli).
Isparta: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Nevşehir: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli).
Zonguldak: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Trabzon: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Rize: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli).
Amasya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri ile Malatya’nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (kuzeyinde yerel kuvvetli).
Van: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mardin: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Siirt: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.