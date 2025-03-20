Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, TÜRKİYE genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. MARMARA’nın doğusu, DOĞU AKDENİZ (Adana hariç), İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU’da yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, AKDENİZ kıyıları ile GÜNEYDOĞU ANADOLU’da ise yağmur ve sağanak olarak görülecek.

Özellikle DOĞU ANADOLU’nun batısı, GÜNEYDOĞU ANADOLU’nun doğusu, SAMSUN, SİNOP, ORDU, GİRESUN, ERZURUM, BİTLİS, ŞIRNAK ve HAKKÂRİ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İÇ ve DOĞU kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, DOĞU KARADENİZ’in iç kesimlerinin yüksekleri ile DOĞU ANADOLU’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

sıcaklıklar düşecek, rüzgar kuvvetli esecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerinden esecek; GÜNEYDOĞU kesimlerde ise güney yönlü olacak. Özellikle GÜNEY EGE, İÇ ANADOLU’nun güneyi ve AKDENİZ’de kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) görülebilir.

Kuvvetli yağış uyarısı: DOĞU ANADOLU’nun batısı, GÜNEYDOĞU ANADOLU’nun doğusu, SAMSUN, SİNOP, ORDU, GİRESUN, ERZURUM, BİTLİS, ŞIRNAK ve HAKKÂRİ’de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: GÜNEY EGE, İÇ ANADOLU’nun güneyi ve AKDENİZ’de rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

Çığ, buzlanma ve don tehlikesi: DOĞU KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca İÇ ve DOĞU bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Zirai don uyarısı: MARMARA, İÇ EGE, AKDENİZ’in iç kesimleri, İÇ ANADOLU, BATI ve ORTA KARADENİZ’in iç kesimleri ile DOĞU ANADOLU’nun batısında gece saatlerinden itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Çiftçilerin tedbirli olması öneriliyor.

bölge bölge hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu yağışlı olacak. BURSA, SAKARYA, KOCAELİ ve BİLECİK çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

İstanbul: 7°C, yağmurlu

Bursa: 8°C, yüksekler kar yağışlı

Kocaeli: 7°C, karla karışık yağmur

EGE

Parçalı ve çok bulutlu. KÜTAHYA ve AFYONKARAHİSAR çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. GÜNEY EGE’de rüzgar kuvvetli esecek.

İzmir: 15°C, parçalı bulutlu

Denizli: 11°C, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 3°C, hafif kar yağışlı

AKDENİZ

DOĞU AKDENİZ’de yağışlı hava hakim olacak. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Antalya: 17°C, çok bulutlu

Hatay: 20°C, sağanak yağışlı

Mersin: 20°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

Ankara: 4°C, hafif kar yağışlı

Eskişehir: 4°C, kar yağışlı

Konya: 4°C, hafif kar yağışlı

KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ’de yağışlar kuvvetli olacak. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar görülecek.

Samsun: 7°C, kuvvetli yağmur

Trabzon: 8°C, yağmurlu

Sinop: 7°C, kuvvetli yağmur

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. ERZURUM, BİTLİS, HAKKÂRİ ve ŞIRNAK çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Erzurum: 7°C, kuvvetli kar yağışı

Van: 8°C, yağmurlu, yükseklerde kar

Kars: 8°C, karla karışık yağmur

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. DİYARBAKIR, MARDİN, SİİRT ve BATMAN çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 15°C, kuvvetli sağanak

Gaziantep: 16°C, sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 18°C, sağanak yağışlı