Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kar ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek ve bazı bölgelerde kar yağışı görülecek. İşte 5 günlük hava tahmin raporu ve kritik uyarılar…
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, TÜRKİYE genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. MARMARA’nın doğusu, DOĞU AKDENİZ (Adana hariç), İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU’da yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, AKDENİZ kıyıları ile GÜNEYDOĞU ANADOLU’da ise yağmur ve sağanak olarak görülecek.
Özellikle DOĞU ANADOLU’nun batısı, GÜNEYDOĞU ANADOLU’nun doğusu, SAMSUN, SİNOP, ORDU, GİRESUN, ERZURUM, BİTLİS, ŞIRNAK ve HAKKÂRİ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İÇ ve DOĞU kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, DOĞU KARADENİZ’in iç kesimlerinin yüksekleri ile DOĞU ANADOLU’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
sıcaklıklar düşecek, rüzgar kuvvetli esecek
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerinden esecek; GÜNEYDOĞU kesimlerde ise güney yönlü olacak. Özellikle GÜNEY EGE, İÇ ANADOLU’nun güneyi ve AKDENİZ’de kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) görülebilir.
Kuvvetli yağış uyarısı: DOĞU ANADOLU’nun batısı, GÜNEYDOĞU ANADOLU’nun doğusu, SAMSUN, SİNOP, ORDU, GİRESUN, ERZURUM, BİTLİS, ŞIRNAK ve HAKKÂRİ’de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: GÜNEY EGE, İÇ ANADOLU’nun güneyi ve AKDENİZ’de rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.
Çığ, buzlanma ve don tehlikesi: DOĞU KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca İÇ ve DOĞU bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Zirai don uyarısı: MARMARA, İÇ EGE, AKDENİZ’in iç kesimleri, İÇ ANADOLU, BATI ve ORTA KARADENİZ’in iç kesimleri ile DOĞU ANADOLU’nun batısında gece saatlerinden itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Çiftçilerin tedbirli olması öneriliyor.
bölge bölge hava durumu
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu yağışlı olacak. BURSA, SAKARYA, KOCAELİ ve BİLECİK çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
İstanbul: 7°C, yağmurlu
Bursa: 8°C, yüksekler kar yağışlı
Kocaeli: 7°C, karla karışık yağmur
EGE
Parçalı ve çok bulutlu. KÜTAHYA ve AFYONKARAHİSAR çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. GÜNEY EGE’de rüzgar kuvvetli esecek.
İzmir: 15°C, parçalı bulutlu
Denizli: 11°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 3°C, hafif kar yağışlı
AKDENİZ
DOĞU AKDENİZ’de yağışlı hava hakim olacak. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.
Antalya: 17°C, çok bulutlu
Hatay: 20°C, sağanak yağışlı
Mersin: 20°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek.
Ankara: 4°C, hafif kar yağışlı
Eskişehir: 4°C, kar yağışlı
Konya: 4°C, hafif kar yağışlı
KARADENİZ
ORTA ve DOĞU KARADENİZ’de yağışlar kuvvetli olacak. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar görülecek.
Samsun: 7°C, kuvvetli yağmur
Trabzon: 8°C, yağmurlu
Sinop: 7°C, kuvvetli yağmur
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. ERZURUM, BİTLİS, HAKKÂRİ ve ŞIRNAK çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Erzurum: 7°C, kuvvetli kar yağışı
Van: 8°C, yağmurlu, yükseklerde kar
Kars: 8°C, karla karışık yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. DİYARBAKIR, MARDİN, SİİRT ve BATMAN çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 15°C, kuvvetli sağanak
Gaziantep: 16°C, sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 18°C, sağanak yağışlı