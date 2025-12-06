Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak!

KARLA KARIŞIK YAĞMUR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Hakkari çevreleri ile Van’ın güneyinde yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun yanı sıra kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek. Yağışların pazartesi sabahına kadar etkisini sürdürmesi nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.