Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak!
Meteoroloji, birçok bölgede aynı anda etkili olacak yağış ve fırtınalara karşı uyarı yayımladı. Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgârın hangi illerde görüleceği ise paylaşılan değerlendirmelerde tek tek belirtildi.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Hakkari çevreleri ile Van’ın güneyinde yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun yanı sıra kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek. Yağışların pazartesi sabahına kadar etkisini sürdürmesi nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
FIRTINA UYARISI
Meteorolojinin değerlendirmesine göre yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle karada ve denizde ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
DOĞU ANADOLU
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum’un güney kesimlerinde yarın kuvvetli yağış öngörülüyor. Açıklamaya göre özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde, Şırnak’ın doğusunda ve Erzurum ile Erzincan’ın güneyinin yüksek kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da yarın beklenen yağışların Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Meteoroloji, ani sel ve su baskını riskine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli yağmur bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve şehir içi ulaşımda aksamalar görülebileceği belirtildi.