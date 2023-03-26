Meteoroloji'den "tersine" uyarısı!
Meteoroloji tarafından uyarısıya göre; normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun genelinde sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, şiddetli rüzgarlar ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı. Tahminlere göre; hafta başından itibaren yağmur yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.
RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR
Hafta ortasında sıcaklık hissedilir derecede azalacak ve yağmurun yurdun iç kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İşte gün gün hava durumu...
26 MART PAZAR HAVA DURUMU
Türkiye, ayın son haftasına yağışla giriyor.
27 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU
Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.