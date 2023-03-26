Meteoroloji'den "tersine" uyarısı!

Meteoroloji tarafından uyarısıya göre; normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun genelinde sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, şiddetli rüzgarlar ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji'den "tersine" uyarısı! - Resim: 1 1 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı. Tahminlere göre; hafta başından itibaren yağmur yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.

Meteoroloji'den "tersine" uyarısı! - Resim: 2 2 9

RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR

Hafta ortasında sıcaklık hissedilir derecede azalacak ve yağmurun yurdun iç kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İşte gün gün hava durumu...

Meteoroloji'den "tersine" uyarısı! - Resim: 3 3 9

26 MART PAZAR HAVA DURUMU

Türkiye, ayın son haftasına yağışla giriyor.

Meteoroloji'den "tersine" uyarısı! - Resim: 4 4 9

27 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU 

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.