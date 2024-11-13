Meteoroloji’den tüm şehirlere kritik uyarı

Türkiye’nin batı kesimlerinin çok bulutlu olacağı ve Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülebileceği açıklandı.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul ve diğer birçok şehirde sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı var. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak; gece sıcaklıklarının düşmesiyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde don olayları görülebilir.

MARMARA VE KIYI EGE'DE YAĞIŞLAR

Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Bölgedeki sıcaklıkların 15-20 derece arasında olacağı, Edirne ve çevresinde ise 15 derecenin altına düşeceği bildirildi. Kıyı Ege de sağanak yağışların etkisinde olacak; İzmir ve çevresinde yerel yağışlar bekleniyor.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİS VE PUS

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarındayken, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gece sıcaklıkları sıfırın altına inebilir.

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Akdeniz genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Antalya ve çevresinde sıcaklıkların 20-25 derece arasında seyrettiği ve mevsim normallerinde olduğu bildirildi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki durum: Karadeniz’in batı ve yüksek kesimlerinde sis bekleniyor. Hava az bulutlu olup, en yüksek sıcaklık 17-18 derece olacak. Batı Karadeniz’deki sis, görüş mesafesini düşürebilir.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneyinde sis, batısında ise az bulutlu hava etkili olacak. Kars’ta sıcaklık 9 dereceye kadar düşerken, Malatya ve Elazığ’da en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise hava az bulutlu ve sıcaklık 20-25 derece arasında olacak.

Rüzgar durumu: Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Kıyı bölgelerde ise yağış anında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Uyarılar ve öneriler: MGM, yağışın etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege’deki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.