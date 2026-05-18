Meteoroloji'den Türkiye geneline sağanak uyarısı! O gün tüm yurtta etkili olacak

Bugün itibarıyla Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış beklenirken, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla yağış görülecek. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çarşambadan İtibaren Tüm Yurtta Etkili: Çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlü kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

🏙️ 3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara’da bugün en yüksek sıcaklık 21 derece civarında ölçülürken, İzmir’de sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da son günlerde etkili olan yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM’un haftalık tahminine göre megakentte sıcaklıklar 20-23 derece bandında seyredecek.

🗓️ İstanbul’da 5 Günlük Hava Durumu:

Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu – 20°C

Salı: Parçalı ve çok bulutlu – 23°C

Çarşamba: Akşam saatlerinde yağış bekleniyor – 23°C

Perşembe: Yerel sağanak geçişli – 23°C

Cuma: Aralıklı sağanak yağışlı – 18°C