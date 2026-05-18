Meteoroloji'den Türkiye geneline sağanak uyarısı! O gün tüm yurtta etkili olacak

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek ancak kuzey ve iç kesimlerde yer yer 2 ila 4 derecelik düşüş yaşanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'den Türkiye geneline sağanak uyarısı! O gün tüm yurtta etkili olacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Bugün itibarıyla Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış beklenirken, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla yağış görülecek. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çarşambadan İtibaren Tüm Yurtta Etkili: Çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç) ile İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlü kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.

🏙️ 3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara’da bugün en yüksek sıcaklık 21 derece civarında ölçülürken, İzmir’de sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da son günlerde etkili olan yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM’un haftalık tahminine göre megakentte sıcaklıklar 20-23 derece bandında seyredecek.

🗓️ İstanbul’da 5 Günlük Hava Durumu:
Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu – 20°C
Salı: Parçalı ve çok bulutlu – 23°C
Çarşamba: Akşam saatlerinde yağış bekleniyor – 23°C
Perşembe: Yerel sağanak geçişli – 23°C
Cuma: Aralıklı sağanak yağışlı – 18°C

Akrabaların arazi kavgası ölümle bitti: Darbelerin ardından yere yığıldı!Akrabaların arazi kavgası ölümle bitti: Darbelerin ardından yere yığıldı!Yurt
sağanak istanbul hava durumu
Günün Manşetleri
"Bize füzelerle ve uçaklarla boyun eğdiremezsiniz"
ABD, İran'ın teklifine ne dedi?
İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenledi
24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Boğaziçi Yönetim AŞ’ye operasyon!
Dünya gençliği 19 Mayıs’ta NATO’ya karşı yürüyecek
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü! Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü!
Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi