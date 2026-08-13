Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bilhassa Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, güneyde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.