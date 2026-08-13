Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bilhassa Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, güneyde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

MGM'den art arda kritik uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de saatte 60 ila 80 km hıza ulaşabilecek fırtına sebebiyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

Bölgelerimize göre hava durumu ve il il sıcaklıklar

Marmara Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzeyi sağanak yağışlı. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

İstanbul: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Bursa: 34°C (Öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

Çanakkale: 33°C (İç kesimleri sağanak yağışlı)
Kırklareli: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 5

Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

İzmir: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 39°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 6

Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 34°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye çevreleri yerel sağanak yağışlı.

Antalya: 40°C (Parçalı bulutlu)
Adana: 36°C (Kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 8

Burdur: 35°C (Parçalı bulutlu)
Hatay: 33°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Ankara: 32°C (Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak yağışlı)
Eskişehir: 33°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 10

Konya: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Aksaray: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 11

Batı Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Sinop'ta yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 31°C (Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı)
Düzce: 30°C (Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 12

Zonguldak: 29°C (Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı)
Kastamonu: 29°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Samsun, Ordu ve Giresun'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Samsun: 29°C (Aralıklı sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli)
Trabzon: 29°C (Aralıklı sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 14

Rize: 30°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Amasya: 31°C (Yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 15

Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Erzurum: 25°C (Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı)
Kars: 25°C (Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 16

Malatya: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 29°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 40°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 41°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji'den turuncu alarm! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 18

Siirt: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)

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