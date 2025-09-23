Meteoroloji’den uyarı: 13 ilde sağanak yağış bekleniyor - 23 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, 13 il için sağanak uyarısı yapıldı. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 18°C, 27°C ⛅
Bursa: 15°C, 28°C ⛅
Çanakkale: 17°C, 30°C ⛅
Kırklareli: 13°C, 29°C ⛅
EGE
Az bulutlu ve açık.
İzmir: 19°C, 31°C ☀️
Manisa: 18°C, 35°C ☀️🔥
Denizli: 18°C, 35°C ☀️🔥
Afyonkarahisar: 13°C, 29°C ☀️
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık.
Antalya: 20°C, 32°C ☀️
Adana: 20°C, 37°C ☀️🔥
Hatay: 17°C, 35°C ☀️🔥
Burdur: 13°C, 32°C ☀️
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 10°C, 28°C ⛅
Konya: 11°C, 28°C ⛅
Eskişehir: 11°C, 30°C ⛅
Çankırı: 8°C, 29°C ⛅
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak: 16°C, 25°C ⛅
Bolu: 9°C, 29°C ⛅
Düzce: 12°C, 29°C ⛅
Sinop: 17°C, 26°C ⛅
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon: 15°C, 23°C ⛅🌊
Rize: 14°C, 25°C ⛅🌊
Samsun: 15°C, 25°C ⛅🌊
Artvin: 11°C, 27°C ⛅
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
Erzurum: 2°C, 21°C ❄️⛅
Kars: 1°C, 18°C ❄️⛅
Malatya: 11°C, 28°C ⛅
Van: 4°C, 20°C ⛅🌊
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 11°C, 30°C ☀️
Gaziantep: 15°C, 32°C ☀️
Mardin: 16°C, 28°C ☀️
Siirt: 16°C, 29°C ☀️