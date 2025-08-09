Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek

Rapora göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Afyonkarahisar çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.