Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkacak.

Rapora göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Afyonkarahisar çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

Rüzgar: Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esecek.

Meteoroloji’den İki Kritik Uyarı

Kuvvetli Yağış: Afyonkarahisar çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/s hızında rüzgar bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı önlem alınmalı.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Güneybatısında rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Balıkesir: 21°C / 34°C
Edirne: 20°C / 35°C
İstanbul: 22°C / 30°C
Kırklareli: 19°C / 32°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu. Bu akşam Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevreleri ile Muğla iç kesimleri ve Manisa’nın doğusunda sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar: 18°C / 32°C (Kuvvetli yağış)
Denizli: 24°C / 40°C
İzmir: 25°C / 38°C
Muğla: 23°C / 40°C

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Isparta ve Burdur’da sağanak geçişleri görülebilir.

Adana: 26°C / 46°C
Antalya: 30°C / 39°C
Hatay: 26°C / 43°C
Isparta: 20°C / 35°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Ankara ve Eskişehir’de akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.

Ankara: 21°C / 33°C
Çankırı: 18°C / 36°C
Eskişehir: 19°C / 34°C
Konya: 22°C / 33°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 16°C / 32°C
Düzce: 21°C / 32°C
Sinop: 24°C / 35°C
Zonguldak: 21°C / 28°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğusunda sağanak bekleniyor.

Amasya: 20°C / 34°C
Artvin: 21°C / 27°C
Samsun: 25°C / 32°C
Trabzon: 24°C / 28°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Erzincan, Tunceli, Bingöl ve kuzeydoğu illerinde sağanak geçişleri bekleniyor.

Erzurum: 15°C / 29°C
Kars: 14°C / 29°C
Malatya: 23°C / 38°C
Van: 19°C / 29°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep ve Adıyaman’da akşam saatlerinde sağanak geçişleri görülebilir.

Diyarbakır: 27°C / 43°C
Gaziantep: 27°C / 41°C
Mardin: 29°C / 39°C
Siirt: 26°C / 41°C

