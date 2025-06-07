Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Haziran Pazartesi günü için 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
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Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelen 9 Haziran’da, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların planlarını etkileyebilecek düzeyde olan bu yağışlar, bazı şehirlerde yerel olarak kuvvetli şekilde görülebilecek.
🌧️ İşte 9 Haziran’da gök gürültülü sağanak yağış beklenen 12 şehir:
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Bitlis
Muş
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.