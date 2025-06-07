Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Haziran Pazartesi günü için 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 1

Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelen 9 Haziran’da, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların planlarını etkileyebilecek düzeyde olan bu yağışlar, bazı şehirlerde yerel olarak kuvvetli şekilde görülebilecek.

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 2

🌧️ İşte 9 Haziran’da gök gürültülü sağanak yağış beklenen 12 şehir:

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 3

Ardahan

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 4

Kars

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 5

Iğdır

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 6

Ağrı

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 7

Van

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 8

Hakkari

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 9

Bitlis

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 10

Muş

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 11

Erzurum

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 12

Erzincan

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 13

Tunceli

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 14

Bingöl

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Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 15

Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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