Meteorolojiden uyarı: Bu 12 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelen 9 Haziran’da, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların planlarını etkileyebilecek düzeyde olan bu yağışlar, bazı şehirlerde yerel olarak kuvvetli şekilde görülebilecek.