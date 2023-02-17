Meteoroloji'den uyarı: "Çok kuvvetli olacak"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Şubat hava durumu tahminleri açıklandı. Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bildirildi. Peki yurdun genelinde hava durumu nasıl olacak?
Son hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Kastamonu, Karabük, Sinop, Ordu, Giresun, Tokat, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve güney kıyılarda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki yurdun genelinde hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu