Meteoroloji'den uyarı: "Çok kuvvetli olacak"

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve güney kıyılarda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki yurdun genelinde hava durumu nasıl olacak?