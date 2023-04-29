Yarına dikkat: O illere fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika uyarıları yapıldı. Yayımlanan raporda; o illerde fırtına, kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte bölge bölge beklenen hava durum tahmini...
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan rapora göre; Orta Karadeniz’de (Kastamonu – Samsun) rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
O BÖLGEYE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Yarın (Cumartesi) yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 1800 m üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
OSMANİYE, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın (Cumartesi) da kuvvetli olması bekleniyor. Pazar (30.04.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU BÖLGELERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır,, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin’in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr