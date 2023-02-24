Meteorolojiden uyarı geldi: Montları ve botları hazır edin

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre , Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Doğu anaokulu bölgesinin ise kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur beklenirken bazı kesimlerde de kar yağışı olacağı tahminleri yapıldı. Doğu Anadolu bölgesinin eğimli ve yüksek kesimlerinde çiğ tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinde hafif rüzgar olacağı ve ara sura da orta kuvvette edeceği tahminleri yapıldı.