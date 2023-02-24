Meteorolojiden uyarı geldi: O bölgelerde kar yağışı
Meteoroloji tarafından açıklama geldi. O iller de yoğun kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamalara göz atmanız gerekiyor. Sıkı giyinip evden çıkın. İşte haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle ….
Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından 24 Şubat Cuma gününe ait hava durumu olayları yayınlandı. O illerin dikkatli olmasına da dikkat çekti. Kar yağışı olacağının bilgisi verildi. Peki hangi illerde kar yağışı olacak?
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre , Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Doğu anaokulu bölgesinin ise kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur beklenirken bazı kesimlerde de kar yağışı olacağı tahminleri yapıldı. Doğu Anadolu bölgesinin eğimli ve yüksek kesimlerinde çiğ tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinde hafif rüzgar olacağı ve ara sura da orta kuvvette edeceği tahminleri yapıldı.
BÖLGE BÖLGE 24 ŞUBAT 223 HAVA DURUMU
• Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu kesiminde ise yer yer çok bulutlu olacağı tahminleri yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul °C, 15°C parçalı bulutlu, Edirne °C, 16°C parçalı ve az bulutlu, Kırklareli °C, 15°C parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
• Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde 24 Şubat 2023 Cuma günü yer yer sis ve pus bekleniyor. Afyonkarahisar °C, 14°C, Kütahya °C, 14°C, İzmir °C, 19°C parçalı ve az bulutlu olacak.
• Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde ise pus ve sis bekleniyor. Adana °C, 20°C az bulutlu, Antalya °C, 18°C parçalı ve az bulutlu , Kahramanmaraş’ta ise hava °C, 17°C az bulutlu olacak.