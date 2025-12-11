Meteoroloji’den Uyarı! Görüş Sıfırlanıyor! 4 Tehlike Birden Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya girerken yayımladığı hava durumu raporunda yurt genelinde soğuk hava ve çoklu yağış sistemlerinin etkili olacağını bildirdi. Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede kar, sağanak, pus ve sis aynı anda beklendiğinden, vatandaşların ve özellikle sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

🌧️ YAĞIŞLAR VE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MGM tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar; Marmara'nın kuzeyi, tüm Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda (Sivas, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Adana’nın doğusu vb.) etkisini gösterecek.

Yağış türleri bölgelere göre farklılık gösterecek:

Yağmur ve Sağanak: Kıyı ve iç kesimlerin büyük bölümünde bekleniyor.

Karla Karışık Yağmur/Kar: Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde etkili olacak. Batı bölgelerde kar yağışı beklenmiyor.

💨 GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI VE SICAKLIK

Gece ve sabah saatlerinde ise iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, özellikle iç ve doğu kesimlerde sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düşeceğini belirterek dikkatli olunması konusunda uyardı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve önemli bir değişiklik beklenmiyor.

📍 ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAFTA SONU DETAYLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir için de hafta sonu hava durumu tahminleri paylaşıldı:

İstanbul: Cuma günü hafif sağanak yağış bekleniyor (8/13°C). Cumartesi günü yağışlar kuzey ve doğu kesimlerde devam edecek. Pazar günü ise merkezlerde yağış beklenmezken, kuzey kesimler yağışlı olacak (7/12°C).

Ankara: Cuma günü çok bulutlu ancak yağışsız bir hava hakim olacak (2/8°C). Cumartesi sabah saatlerinde yükseklerde karla karışık yağmur beklentisi var (3/9°C). Pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor (2/8°C).

İzmir: Hafta sonu boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmiyor. Cuma (8/17°C), Cumartesi (9/16°C) ve Pazar (8/15°C) günleri sıcaklıklar yüksek seyredecek.