Meteoroloji’den uyarı! Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar, sis ve pus beklenirken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde ise hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine ulaşarak kuvvetli esmesi öngörülüyor.
METEOROLOJİDEN UYARILAR
🔹 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar beklendiğinden, oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
🔹 Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi: İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden dikkatli olunmalı.
🔹 Sis ve Pus Uyarısı: Marmara, iç ve doğu bölgelerde yoğun sis ve pus görülmesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden, özellikle sürücülerin tedbirli olması öneriliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 20°C
Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR 9°C, 18°C
Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ARTVİN 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -17°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS -18°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu