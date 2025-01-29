Meteoroloji’den uyarı! Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 20°C

Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli