Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli sağanak 39 ili etkisi altına alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 16 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Nisan ayına günler kala birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak. İşte o iller...
Yayınlanma: Güncellenme:
Samsun
Ordu
Tokat
Sivas
Amasya
Çorum
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde
Mersin
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye
Kilis
Gaziantep
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Iğdır