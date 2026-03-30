Meteorolojiden uyarı: Yarın 29 şehre sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 31 Mart Salı günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. 31 Mart Salı günü aralarında İstanbul’un da bulunduğu 29 ilde yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak... İşte o şehirler
AYDIN
ANTALYA
BALIKESİR
BATMAN
BARTIN
BİLECİK
BİNGÖL
BOLU
BURSA
ÇANAKKALE
DÜZCE
EDİRNE
İSTANBUL
İZMİR
KARABÜK
KASTAMONU
KIRKLARELİ
KOCAELİ
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
SAKARYA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
YALOVA
ZONGULDAK