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Meteorolojiden yağış uyarısı (8 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sağanak yağışın başlamasına dakikalar kala yağış yüklü sistem meteoroloji radarına böyle yansıdı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağışın hızla İstanbul'un doğusuna ilerlemesi bekleniyor. İşte 8 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu

Meteorolojiden yağış uyarısı (8 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Etiketler; #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #istanbul hava durumu #istanbul
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