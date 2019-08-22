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Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı geldi. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanağın etkisinde olacak. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Meteorolojinin son tahminlerine göre Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.

Sağanak özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkisini arttıracak.

Uzmanlar vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Sağanağın etkili olduğu yerlerde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji
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