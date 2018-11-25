Kasım ayının son haftasında hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre şemsiyeler hazır olmalı. Son verilere göre Türkiye yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı ise bazı bölgelerde artacak.

Meteoroloji uyardı... Yağmur geliyor, şemsiyeler hazır olsun...



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığını arttıracak hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek.



Yağışlar batıdan başlayarak hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacak. Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde gelecek yağışlar, hafta sonuna doğru özellikle iç bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.



Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonuna kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Uzmanlar başta trafik olmak üzere yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor.



Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem hava sıcaklığını arttıracak ama bu pek de uzun sürmeyecek. Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava dalgasının, sıcaklıkları hissedilir derecede azaltması hatta mevsim normallerinin de altına düşürmesi bekleniyor.



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